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«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Кубка лиги

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Кубка лиги
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Кубка Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Эвертона» с форой (+0.25) за 1.98.

«Манчестер Юнайтед», я думаю, будет выкладываться в Кубке лиги. Клубу и лично Сульшеру сейчас нужны любые трофеи. Для «Эвертона» ситуация идентичная. Здесь это тоже шанс попасть в еврокубки, учитывая конкуренцию в чемпионате.

На бумаге, мне кажется, пара абсолютно равная. И у той, и у другой команды есть свои достоинства и недостатки. Предсказать фаворита в этой паре довольно сложно. Но букмекеры котируют выше «Юнайтед», поэтому я бы тут, скорее, поставил с форой (+0,25) на «Эвертон», который играет дома», — сказал Дементьев.

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Манкунианцы одержали шесть побед в шести выездных матчах чемпионата Англии.
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