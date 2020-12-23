«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Кубка лиги
Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Кубка Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Эвертона» с форой (+0.25) за 1.98.
«Манчестер Юнайтед», я думаю, будет выкладываться в Кубке лиги. Клубу и лично Сульшеру сейчас нужны любые трофеи. Для «Эвертона» ситуация идентичная. Здесь это тоже шанс попасть в еврокубки, учитывая конкуренцию в чемпионате.
На бумаге, мне кажется, пара абсолютно равная. И у той, и у другой команды есть свои достоинства и недостатки. Предсказать фаворита в этой паре довольно сложно. Но букмекеры котируют выше «Юнайтед», поэтому я бы тут, скорее, поставил с форой (+0,25) на «Эвертон», который играет дома», — сказал Дементьев.
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Манкунианцы одержали шесть побед в шести выездных матчах чемпионата Англии.
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