«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Кубка лиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Кубка Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Эвертона» с форой (+0.25) за 1.98.



«Манчестер Юнайтед», я думаю, будет выкладываться в Кубке лиги. Клубу и лично Сульшеру сейчас нужны любые трофеи. Для «Эвертона» ситуация идентичная. Здесь это тоже шанс попасть в еврокубки, учитывая конкуренцию в чемпионате.



На бумаге, мне кажется, пара абсолютно равная. И у той, и у другой команды есть свои достоинства и недостатки. Предсказать фаворита в этой паре довольно сложно. Но букмекеры котируют выше «Юнайтед», поэтому я бы тут, скорее, поставил с форой (+0,25) на «Эвертон», который играет дома», — сказал Дементьев.

«Эвертон» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Погба не пожалеют Анчелотти после 6:2 с «Лидсом» Манкунианцы одержали шесть побед в шести выездных матчах чемпионата Англии.