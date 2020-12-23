«Авангард» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Барыс».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.54.



«Ну, недотягивает пока «Барыс» до стабильного и крепкого уровня команды КХЛ. Я уж не знаю, кто в этом виноват, коронавирус ли, постоянные перелёты из-за границы или что-то там ещё. Вроде сейчас и побеждает, но даже у команд-середнячков очки берёт с таким напряжением и на тоненького, что прямо оторопь берёт. Ведь пруха когда-нибудь закончится, Фортуна повернётся спиной, и получим мы ещё один «Автомобилист».



А «Авангард» команда уровня выше среднего, по нынешним меркам не олигарх, но всё-таки… И даже с учётом того, что перед паузой на Евротур шёл по турниру хуже, чем «Барыс», но всё равно делал это уверенней. И, кстати, единственный в нынешнем сезон междусобойчик у казахстанцев выиграл. На выезде, и весьма уверенно.



Матч с «Куньлунем» показал, что в паузе «ястребы» не лежали на печи и не баловались плюшками. И сейчас должны быть объективно сильнее «Барыса», которому в эту самую паузу пришлось ликвидировать свою «академическую задолженность». То есть времени на то, чтобы остановиться, осмотреться и перевести дух, у казахстанцев не было. А у «Авангарда» было, и оно не было потрачено впустую.



Добавим сюда место проведения матча, и у нас выписывается чёткий фаворит в лице «Авангарда», который должен спокойно и без особых напрягов переиграть казахстанцев, причём сделать это в основное время, пусть и не с большим преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Барыс». Прогноз: Толчинский, Зернов и Чудинов увязнут в защите казахов «Барыс» за восемь последних матчей лишь однажды пропустил больше двух шайб.