«Хетафе» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Сельта» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: «Хетафе» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.65.



«Сельта» с новым тренером Эдуардо Коудетом набрала какой-то сумасшедший ход. Команда выиграла четыре матча подряд, причём минимум с разницей в два мяча. В последнем туре был бит «Алавес» — 2:0, дубль оформил Браим Мендес. Сейчас «Сельта» отправляется на «Колисеум Альфонсо Перес» в гости к «Хетафе», команде очень организованной, но у которой в этом сезоне очень серьёзные проблемы с результатом. Не с игрой, а именно с результатом.



До последнего тура, когда «Хетафе» одержал важнейшую победу в гостях над «Кадисом» (2:0), он не мог выиграть в 7 турах подряд. С «Кадисом» игра тяжёлая, но победная. А с этой командой не справились ни «Реал», ни «Барселона».



«Хетафе» — очень неприятная команда для «Сельты». Если посмотреть на их последние матчи, то «Хетафе» почти не уступает «Сельте». В последний раз в 2016-м как раз на «Колисеум Альфонсо Перес» выигрывала «Сельта». И я думаю, кто-то эту «Сельту» может притормозить. И как раз игра команды Пепе Бордаласа очень неудобна для галисийцев, как бы они хороши ни были в последних матчах.



Думаю, что «Хетафе» дома в состоянии не проиграть «Сельте», ресурсы для этого есть. Можно притормозить «Сельту», а то она уже 8-я в чемпионате. Но между командами всего три очка. У «Хетафе» есть шанс догнать соперника.



Вряд ли здесь будет большое количество голов. Больно уж много «Сельта» в последнее время забивала. «Хетафе» свои капканы расставит. И иди пробуй мимо этих капканов пройди.



Думаю, отличный вариант — «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.65. Можно было бы за более высокий коэффициент заиграть «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Генич.