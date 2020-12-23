«Сток» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Лиги

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч “Сток Сити” — “Тоттенхэм”.
Ставка: обе забьют за 1.67.
«Сток Сити» снял “скальп” с двух клубов Премьер-лиги — “Астон Виллы” и “Вулверхэмптона” — это было неожиданно. “Сток” круто играет дома, как минимум один раз забивает (если взять 10 последних домашних матчей).
“Тоттенхэм” — команда без трофеев. Поэтому Жозе Моуринью наверняка видит этот турнир как возможность начать заполнять трофейный кабинет и стряхнуть пыль с полок. Думаю, он подойдёт крайне серьёзно к этой встрече и мы увидим хороший состав. Считаю, здесь будет очень упорная игра, и вполне маячит ситуация с обменом голами.
“Тоттенхэм” класснее, чем команда, которая будет претендовать на выход в АПЛ. При этом “Сток” силён дома. Поэтому играем «обе забьют», — сказал Казанский.
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