«Сток» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Лиги

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч “Сток Сити” — “Тоттенхэм”.



Ставка: обе забьют за 1.67.



«Сток Сити» снял “скальп” с двух клубов Премьер-лиги — “Астон Виллы” и “Вулверхэмптона” — это было неожиданно. “Сток” круто играет дома, как минимум один раз забивает (если взять 10 последних домашних матчей).



“Тоттенхэм” — команда без трофеев. Поэтому Жозе Моуринью наверняка видит этот турнир как возможность начать заполнять трофейный кабинет и стряхнуть пыль с полок. Думаю, он подойдёт крайне серьёзно к этой встрече и мы увидим хороший состав. Считаю, здесь будет очень упорная игра, и вполне маячит ситуация с обменом голами.



“Тоттенхэм” класснее, чем команда, которая будет претендовать на выход в АПЛ. При этом “Сток” силён дома. Поэтому играем «обе забьют», — сказал Казанский.

«Сток» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью и Бейлу придётся повозиться с Джоном Оби Микелом «Гончары» сыграли на ноль в шести из семи последних матчей, а в позиционных атаках лондонцы не блещут.