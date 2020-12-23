«Реал» Мадрид — «Гранада»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Гранада» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 3 за 1.94.



«Реал» после пяти победных матчей подряд (4 в чемпионате и 1 в Лиге чемпионов) будет принимать «Гранаду». Андалусийцы в этом сезоне тоже хороши: в Лиге Европы вышли из группы, в чемпионате дела идут неплохо (в трёх последних турах без поражений). Были две победы, а заодно «Гранада» ушла от поражения в матче с «Уэской», проигрывая 1:3. А обыграли «Эльче» и «Бетис».



«Реалу» придётся постараться, выложить необходимые козыри, чтобы андалусийцев переиграть. Сделать это будет очень непросто, потому что «Гранада» с Диего Мартинесом очень хорошо организована. И «Гранада» знает и умеет играть в обороне. Да, не все матчи удаются «Гранаде», тем не менее, учитывая очень интенсивный график и энергозатратный футбол, который «Реал» показывал в последнее время, могут у Мадрида возникнуть проблемы. Тяжёлые матчи были с «Атлетико», с «Атлетиком», да и с «Эйбаром», если исключить первые 15 минут.



Думаю, «Гранада» упрётся. Сомневаюсь, что будет здесь забито больше трёх мячей. Мой прогноз — «тотал меньше 3 мячей». Хотя если смотреть на очные встречи, я иду против букмекерских предположений. В последних пяти матчах три мяча забивали эти команды. Но сейчас «Гранада» оставляет очень приятное впечатление в плане организации. Поэтому выберу «тотал меньше 3 мячей» за 1.94. Можно за 1.55 взять «тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.