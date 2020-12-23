«Милан» — «Лацио»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Лацио».
Ставка: победа «Милана» за 2.22.
«Милан» примет дома «Лацио» в центральном матче 14-го тура Серии А. Ещё одна попытка клубов итальянского чемпионата нанести долгожданное поражение миланцам. На этот раз победить их попытается «Лацио».
Матч, думаю, будет очень интересным и ярким. «Милан» всё ещё держится на первом месте в таблице. Допустил он несколько ошибок в последних матчах, что помогло «Интеру» догнать его. Теперь разница между двумя соседями в таблице и в городе составляет всего один балл.
А «Лацио» вот всё никак не может начать стабильно побеждать и хотя бы иногда играть вничью. Сейчас римляне занимают восьмое место с 21 баллом. «Аталанте» они уступают только по дополнительным параметрам.
С трудом «Милану» удалось обыграть «Сассуоло» в предыдущем туре (2:1). Но в этой игре команде Пиоли уже нельзя было терять очки. Они до этого уже допустили ничьи с «Пармой» (2:2) и с «Дженоа» (2:2). Притом что в этих матчах «Милан» должен был легко побеждать.
«Лацио», для меня неожиданно, почти вчистую переиграл «Наполи» в 13-м туре (2:0). Уверенно смотрелись в этой игре римляне. Возможно, победный настрой они перенесут и на игру с «Миланом». Потихоньку подтягивается «Лацио» к еврокубковой зоне. Пара побед может вознести его на пятое или четвертое место.
«Лацио» немного оправляется от травм и от коронавируса, который буквально скосил половину команды не так давно. В хорошей форме всё ещё находится Иммобиле.
Несомненно, «Милану» предстоит тяжёлая встреча. Однако в этом сезоне он показывает характер. Миланцы готовы биться и выгрызать победу в любом матче. Несколько недавних ничей только раззадорили подопечных Пиоли», — сказал Калиниченко.
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