«Эвертон» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/4 финала Кубка лиги

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч “Эвертон” — “Манчестер Юнайтед”.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.88.
«У “Манчестер Юнайтед” впереди игра с “Лестером” — это крайне важно. Поэтому здесь будет состав не самый главный (и Сульшера можно понять).
У Анчелотти сейчас всё замечательно. Победы над “Лестером”, “Арсеналом”, “Челси” — всё это говорит о том, что “Эвертон” очень круто играет. Понятно, что «МЮ» будет очень трудно. Не лишним будет вспомнить, что “Юнайтед” регулярно пропускает первым. Так что и здесь оборона будет передёрнутая, много чего интересного в этой игре мы узнаем.
“Эвертон” играет результативно, “Манчестер Юнайтед” на выезде играет результативно. Поэтому вряд ли здесь стоит ждать нулей. ОЗ и ТБ (2,5) в игре на “Гудисоне” нам гарантирован. Тем более если мы посмотрим на последний их матч на этом стадионе», — сказал Казанский.
- 23 декабря 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:03
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:32
-
07:29
- 22 декабря 2020
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30