«Эвертон» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/4 финала Кубка лиги

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч “Эвертон” — “Манчестер Юнайтед”.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.88.



«У “Манчестер Юнайтед” впереди игра с “Лестером” — это крайне важно. Поэтому здесь будет состав не самый главный (и Сульшера можно понять).



У Анчелотти сейчас всё замечательно. Победы над “Лестером”, “Арсеналом”, “Челси” — всё это говорит о том, что “Эвертон” очень круто играет. Понятно, что «МЮ» будет очень трудно. Не лишним будет вспомнить, что “Юнайтед” регулярно пропускает первым. Так что и здесь оборона будет передёрнутая, много чего интересного в этой игре мы узнаем.



“Эвертон” играет результативно, “Манчестер Юнайтед” на выезде играет результативно. Поэтому вряд ли здесь стоит ждать нулей. ОЗ и ТБ (2,5) в игре на “Гудисоне” нам гарантирован. Тем более если мы посмотрим на последний их матч на этом стадионе», — сказал Казанский.

«Эвертон» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Погба не пожалеют Анчелотти после 6:2 с «Лидсом» Манкунианцы одержали шесть побед в шести выездных матчах чемпионата Англии.