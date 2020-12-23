«Реал» Мадрид — «Гранада»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Гранада».
Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.78.
«Чемпион Испании после 14 туров сумел выиграть девять поединков и два завершил вничью, что принесло 29 очков, как и у первого «Атлетико», но у земляков белых на две игры меньше. После поражения от «Алавеса» (1:2) «галактикос» выиграл четыре игры подряд – у «Севильи» (1:0), «Атлетико» (2:0), «Атлетика» (3:1) и «Эйбара» (3:1).
В Лиге чемпионов подопечные Зинедина Зидана в последней игре сумели обыграть гладбахскую «Боруссию», что привело команду на первую строчку, несмотря на два поражения от донецкого «Шахтёра».
«Гранада» также неплохо стартовала в Лиге Европы, где без особых проблем вышла в плей-офф. В чемпионате Испании «нарсиды» за 13 туров сумели одержать шесть викторий и три раза сыграли вничью. После ничьей с «Уэской» (3:3) гости одержали победу над «Эльче» (1:0) и «Бетисом» (2:0).
В составе чемпиона не смогут выйти на поле Азар, Винисиус, Иско и Модрич. В лазарете гостей Вико, Диас, Лосано и Монторо. Я думаю, что перед мини-выходными «Реал» сумеет добыть победу на классе. «Гранада» выступает неплохо, но уступает лидеру по всем параметрам», — сказал Мостовой.
- 23 декабря 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:03
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:32
-
07:29
- 22 декабря 2020
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30