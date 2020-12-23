«Реал» Мадрид — «Гранада»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Гранада».



Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.78.



«Чемпион Испании после 14 туров сумел выиграть девять поединков и два завершил вничью, что принесло 29 очков, как и у первого «Атлетико», но у земляков белых на две игры меньше. После поражения от «Алавеса» (1:2) «галактикос» выиграл четыре игры подряд – у «Севильи» (1:0), «Атлетико» (2:0), «Атлетика» (3:1) и «Эйбара» (3:1).



В Лиге чемпионов подопечные Зинедина Зидана в последней игре сумели обыграть гладбахскую «Боруссию», что привело команду на первую строчку, несмотря на два поражения от донецкого «Шахтёра».



«Гранада» также неплохо стартовала в Лиге Европы, где без особых проблем вышла в плей-офф. В чемпионате Испании «нарсиды» за 13 туров сумели одержать шесть викторий и три раза сыграли вничью. После ничьей с «Уэской» (3:3) гости одержали победу над «Эльче» (1:0) и «Бетисом» (2:0).



В составе чемпиона не смогут выйти на поле Азар, Винисиус, Иско и Модрич. В лазарете гостей Вико, Диас, Лосано и Монторо. Я думаю, что перед мини-выходными «Реал» сумеет добыть победу на классе. «Гранада» выступает неплохо, но уступает лидеру по всем параметрам», — сказал Мостовой.