«Милан» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Лацио» в 14-м туре итальянской Серии А сезона-2020/2021.
Ставка: гол Иммобиле за 2.32.
«На прошлый матч «Лацио» брал гол Чиро Иммобиле, и ставка сыграла. Он очень быстро забил «Наполи». Еще раз скажу: если не Чиро, то кто?! Он лидер команды, он забивает из разных позиций, он бьет пенальти. И почему бы снова не поверить в него.
«Милан» — лидер Серии А. Но видны проблемы у команды, особенно в обороне. И весь «Милан» не чувствует той уверенности, когда в составе выходил Златан Ибрагимович. Он выйдет только после праздников — в январе. «Милан» еще не проигрывал в этом сезоне в Италии. Чувствую, что может это произойти здесь. При этом не могу себе представить победу римлян без гола Иммобиле.
Снова ставлю на гол Чиро Иммобиле. Может и с игры забить, и с пенальти. «Милан» пропускает регулярно и от более слабых форвардов», — сказал Титов.
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