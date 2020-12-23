«Болонья» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Аталанта».



Ставка: победа «Аталанты» минимум в 2 мяча за 2.62.



«Болонья» и «Аталанта» встретятся в рамках очередного тура итальянской Серии А. Бергамаски в этом матче будут выступать в роли гостей.



«Болонья» идёт в середине турнирной таблицы. Отстаёт она от пары команд выше всего на два очка. А «Аталанта» вот всё никак не может войти в первую четвёрку Серии А. Пока бергамаски плетутся на седьмом месте с 21 очком. Они уступают «Наполи» и «Сассуоло» со строчек выше также на два очка.



«Болонья» не блещет ни игрой, ни результатами в этом сезоне. В последнее время она часто проигрывает и играет вничью. Побеждал этот клуб только пять туров назад. Допускает «Болонья» сокрушительные поражения иногда. Так, например, недавно она уступила «Роме» со счётом 1:5.



«Аталанта» же после неудачного старта в чемпионате Италии потихоньку набирает обороты. Хотя стабильности у бергамасков до сих пор нет. В последних матчах «Аталанта» по нескольку раз победила и сыграла вничью, а также проиграла. Влияет на такие результаты атмосфера в команде сейчас. Капитан команды, Гомес, скорее всего, покинет клуб после конфликта с главным тренером Гасперини.



Но набор футболистов в середине и в атаке у «Аталанты» всё равно потрясающий. Это доказала последняя игра против «Ромы». В ней исход встречи решил вышедший на замену Иличич. Имея таких футболистов в обойме, можно рассчитывать на что-то большее, чем середина турнирной таблицы.



Думаю, «Аталанта» является всё ещё кандидатом на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Конкретно в этой игре я особо шансов у «Болоньи» не вижу», — сказал Калиниченко.