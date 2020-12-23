«Верона» — «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Интер».



Ставка: «Интер» не проиграет и обе забьют за 2.05.



«Верона» примет дома «Интер» в 14-м туре Серии А. Хозяева поля сыграют с командой, которая борется за лидерство в лиге.



«Верона» довольно неплохо выступает в этом сезоне в сравнении с другими командами её уровня. Идёт сейчас она на девятом месте с 20 очками. Например, от «Аталанты» и «Лацио» с позиций выше веронцы отстают всего на один балл.



«Интер» также набрал очень хорошую форму сейчас. Думаю, не последнюю роль в этом сыграла неудача команды Конте в Лиге чемпионов. Сейчас «Интер» является единственной командой, которая побеждает больше четырёх туров подряд.



Казалось бы, что «Милан» тоже должен был быть наравне с «Интером» в этой статистике. Однако миланцы пару раз сыграли вничью в последних встречах. Это дало шанс подопечным Конте вплотную подобраться к своему географическому соседу ещё и в таблице. Сейчас от «Милана» «Интер» отделяет всего одно очко.



«Ювентус», конечно, уже наступает на пятки «Интеру». Хотя отрыв от туринцев у миланцев составляет три очка. Да и «Ювентус» тоже часто позволяет себе играть вничью. Так что «Интеру» просто надо набирать в этом матче три балла и надеяться, что «Милан» проиграет в этом туре более сильному, в сравнении с «Вероной», «Лацио».



«Верону» немного лихорадит в последних матчах. Она чередует и победы, и ничьи, и поражения. Два выигранных матча у веронцев за это время были как раз с сильными соперниками – «Аталантой» и «Лацио». При этом «Верона» теряла очки в более простых матчах. Следуя логике, в матче с «Интером» веронцы будут в боевом настрое.



Вообще мне очень нравится этот розыгрыш Серии А. Уже несколько раз менялись ситуации. «Милан» выступает просто замечательно в сравнении со многими предыдущими годами. Даже в этом матче нельзя на сто процентов утверждать, что у «Интера» будет лёгкая прогулка. «Верона» в состоянии потрепать нервы даже команде со второго места в чемпионате.



Я думаю, что в этой игре обе команды забьют. У них хорошая результативность. Обе забивают почти в каждой своей игре. Также считаю, что «Интер» точно не проиграет в этом матче», — сказал Калиниченко.

«Верона» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Видаль продолжат давить на «Милан» в Серии А «Нерадзурри» одержали шесть побед подряд и закрепились на втором месте в чемпионате Италии.