«Реал» Мадрид — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч 15-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 15-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал» Мадрид — «Гранада».



Ставка: победа «Реала» и минимум 3 мяча в матче за 1.92.



«Мадридцы исторически очень успешно играют против красно-белых. В 10 последних матчах «Реал» Мадрид одержал 10 побед над «Гранадой», независимо от того, играл он дома или в Андалусии, а пять последних матчей заканчивались победами «Реала» и тоталом больше 2.5 мяча. Именно такую ставку я вам на этот раз и порекомендую – победа «Реала» при тотале больше 2.5. Почему я так думаю?



Во-первых, я не исключаю, что «Гранада» может забить и проиграть 1:2, 1:3 или 1:4. У «Гранады» в отличной форме форварды. Роберто Сольдадо поправился от коронавируса и в последнее время разыгрался – в игре с «Бетисом» он забил два гола. Один из них с пенальти, который заработал его напарник по атаке Луис Суарес. Это не тот Луис Суарес, который перешёл из «Барселоны» в «Атлетико», а молодой 23-летний колумбиец, за которым в прошлом сезоне я очень внимательно следил, потому что был на всех матчах «Сарагосы», где он играл в юношеской Лиге чемпионов. Там он производил самое приятное впечатление из всего молодого поколения «Сарагосы». В Сегунде прошлого сезона он забил больше 20 голов за «Сарагосу». Перейдя в «Гранаду», он не очень здорово действовал в первых матчах, выходя на замену, он не очень здорово показывал свои достоинства, но последние два месяца он просто в огне — почувствовал уверенность, стал забивать. Я вполне не исключаю, что Сольдадо или Суарес, по «правилу Морьентеса», согласно которому бывшие воспитанники «Реала» забивают в его ворота, отличатся в этом матче. Не исключаю, что гол гостей будет в этой встрече.



Что касается «Реала», то он и сам может назабивать не менее трёх голов. Это последний матч перед Рождеством, впереди отдых. В такой ситуации, когда не нужно думать о ротации и экономить силы, можно забивать здесь и сейчас, чтобы перед праздниками обеспечить себе и болельщикам хорошее настроение. У «Реала» нет ни одного травмированного футболиста, кроме Иско. Давно не было такой ситуации. У «Гранады» травмированы шесть-семь человек, из них трое из основного состава.



Я думаю, что «Реал» победит, а голов будет не менее трёх. Коэффициент на это 1.92. Мне эта ставка вполне нравится», — сказал Вишневский.