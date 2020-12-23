«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: ставка Артура Петросьяна на игру Кубка английской лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2020/2021 «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.64.



«Юнайтед» вдоволь покуражился в матче с «Лидсом». Но по-другому и не могло быть. Когда йоркширцы столько позволяют, грех этим не пользоваться, и команде Сульшера, как раз заточенной на быстрые атаки, такой футбол – то, что доктор прописал.



Против «Эвертона» такое получится вряд ли. Хотя тот заряд, который манкунианцы получили от той сокрушительной победы, конечно, благотворно скажется на команде в ближайшее время.



«Ириски» между тем на хорошем ходу – три победы в трёх последних матчах, причём над «Челси», «Лестером» и «Арсеналом». У Анчелотти хорошая команда, но не настолько хорошая, чтобы быть готовой к большим свершениям.



Эти две команды встречались здесь же на «Гудисоне» в ноябре, и тогда гости выиграли на классе 3-1, сыграв на своих козырях.



Наверняка итальянец сделает выводы и предпочтёт на этот раз менее открытый вариант ведения игры. Но всё же думаю, этого не хватит для общего успеха. Прямо сейчас «Юнайтед» сильнее», — сказал Петросьян.

«Эвертон» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Погба не пожалеют Анчелотти после 6:2 с «Лидсом» Манкунианцы одержали шесть побед в шести выездных матчах чемпионата Англии.