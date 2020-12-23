«Бетис» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 15-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Кадис».



Ставка: победа «Бетиса» в один мяч или ничья за 1.73.



«Честно говоря, для «Бетиса» просто позор быть ниже «Кадиса» в турнирной таблице. Севильцы набрали на два очка меньше дебютанта Примеры. Команда Мануэля Пеллегрини пока разочаровывает. А тут ещё и потерь у «Бетиса» много – дисквалифицированы Эмерсон и Гуидо Родригес, травмированы Каналес и Камараса, под вопросом участие в матче Сиднея и Карвальо.



Думаю, что если «Бетис» и выиграет, то в один мяч. Едва ли крупнее. «Кадис» же вряд ли увезёт из Севильи результат лучше ничьей. Поставлю на то, что здесь будет или победа севильцев с разницей в один мяч, или ничья», — сказал Вишневский.