«Эвертон» — «Ман Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на встречу Кубка Лиги
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка лиги сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.72.
«Я жду верхового результата. «Эвертон» находится в прекрасном настроении после победы над «Арсеналом». «Манчестер Юнайтед» после разгрома «Лидса» тоже должен чувствовать себя более чем хорошо.
Последние матчи между этими командами регулярно были верховыми. Также в этом противостоянии часто играла ставка «обе забьют»: неважно, о каком турнире шла речь», — сказал Казаков.
«Эвертон» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Погба не пожалеют Анчелотти после 6:2 с «Лидсом»
Манкунианцы одержали шесть побед в шести выездных матчах чемпионата Англии.
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