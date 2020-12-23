«Эвертон» — «Ман Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на встречу Кубка Лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка лиги сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.72.



«Я жду верхового результата. «Эвертон» находится в прекрасном настроении после победы над «Арсеналом». «Манчестер Юнайтед» после разгрома «Лидса» тоже должен чувствовать себя более чем хорошо.



Последние матчи между этими командами регулярно были верховыми. Также в этом противостоянии часто играла ставка «обе забьют»: неважно, о каком турнире шла речь», — сказал Казаков.

«Эвертон» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Погба не пожалеют Анчелотти после 6:2 с «Лидсом» Манкунианцы одержали шесть побед в шести выездных матчах чемпионата Англии.