Победа России над Финляндией принесла клиенту «Фонбет» 3,3 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч Кубка Первого канала по хоккею между сборными России и Финляндии. Он поставил 2 млн рублей на то, что команда Валерия Брагина победит в основное время. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.65.
Встреча закончилась уверенной победой российской сборной — 5:1. При этом команда Брагина выиграла все три периода (1:0, 2:1, 2:1). Одним из главных героев встречи стал форвард российской команды Дмитрий Воронков, который оформил дубль. 2 очка набрал Павел Карнаухов (1+1). Голкипер Александр Самонов отразил 20 бросков. Единственную шайбу у сборной Финляндии забросил Харри Песонен.
Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась успешной. На выплату он получил 3 300 000 рублей. Чистый выигрыш составил 1 300 000 рублей.
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