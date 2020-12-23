Госдума приняла закон о создании единого букмекерского регулятора

Государственная Дума РФ сегодня, 23 декабря, приняла законопроект о создании единого букмекерского регулятора вместо букмекерских СРО во втором и третьем чтениях. За принятие законопроекта проголосовали 344 депутата, 8 человек воздержались, против не проголосовал никто.



По сравнению с первым чтением документ претерпел изменения. Целевые отчисления букмекеров на развитие спорта теперь будут составлять 1.5% от всех принятых букмекером пари вместо предложенных ранее 1%. Кроме того, документ установил новый минимальный порог ежеквартальных отчислений. Он составит 30 млн рублей в квартал. Ранее предлагалось взимать отчисления в размере 5 млн рублей за каждый вид спорта, на который букмекер принимает ставки. Сейчас букмекеры платят 5% от своего дохода, но не менее 15 млн рублей в квартал.



С помощью специального пакета программ, так называемой информационной системы, регулятор будет вести контроль и учет за всеми ставками, которые будут принимать букмекеры. По истечении квартала в течении 5 дней букмекеры будут обязаны уплатить отчисления на развитие спорта, а у Единого регулятора будет 20 дней на то, чтобы перечислить деньги в спортивные федерации и лиги.



Кроме того, учредителем публично-правовой компании — «Единого регулятора» — теперь вместо Минфина выступает «Росимущество».



Чтобы закон вступил в силу, его должны одобрить в Совете федерации, а затем документ уйдет на подпись к президенту России Владимиру Путину.



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