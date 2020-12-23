Чемпионат России по фигурному катанию—2021: на каком канале смотреть, какие прогнозы

24-27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Расписание турнира выглядит следующим образом.



24 декабря, четверг



12:00. Мужчины. Короткая программа — Первый канал с 13:50.



14:50. Танцы на льду. Ритм-танец

17:15. Церемония открытия



18:00. Пары. Короткая программа



25 декабря, пятница



11:30. Танцы на льду. Произвольный танец



14:15. Мужчины. Произвольная программа — Первый канал с 15:15



17:20. Женщины. Короткая программа — Первый канал с 18:40



26 декабря, суббота



14:30. Пары. Произвольная программа



17:00. Женщины. Произвольная программа — Первый канал



27 декабря, воскресенье



11:00. Награждение



12:00. Показательные выступления — Первый канал с 17:05.



Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору.