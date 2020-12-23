Чемпионат России по фигурному катанию—2021: участники, где смотреть онлайн, какие прогнозы

24-27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Расписание турнира выглядит следующим образом. К сожалению, турнир пропустят ряд претендентов на самые высокие места — Дмитрий Алиев, Алёна Косторная, Алина Загитова и Евгения Медведева. Зато зрители увидят Камиллу Валиеву, Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду и других спортсменов.
24 декабря, четверг
12:00. Мужчины. Короткая программа — Первый канал с 13:50.
14:50. Танцы на льду. Ритм-танец
17:15. Церемония открытия
18:00. Пары. Короткая программа
25 декабря, пятница
11:30. Танцы на льду. Произвольный танец
14:15. Мужчины. Произвольная программа — Первый канал с 15:15
16:20. Женщины. Короткая программа — Первый канал с 18:40
26 декабря, суббота
14:30. Пары. Произвольная программа
17:00. Женщины. Произвольная программа — Первый канал
27 декабря, воскресенье
11:00. Награждение
12:00. Показательные выступления — Первый канал с 17:05.
Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору.
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