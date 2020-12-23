Чемпионат России по фигурному катанию: где и во сколько смотреть короткую программу

С 24 по 27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.



24 декабря, четверг



12.00. Мужчины. Короткая программа. Первый канал, с 13:50.



14.50. Танцы на льду. Ритм танец



17.15. Церемония открытия



18.00. Пары. Короткая программа



25 декабря, пятница



11.30. Танцы на льду. Произвольный танец



14.15. Мужчины. Произвольная программа. Первый канал, с 15:15



17.20. Женщины. Короткая программа. Первый канал, с 18:40



26 декабря, суббота



14.30. Пары. Произвольная программа



17.00. Женщины. Произвольная программа. Первый канал



27 декабря, воскресенье



11.00. Награждение



12.00. Показательные выступления. Первый канал, с 17:05



Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того, самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору.