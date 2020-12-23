Чемпионат России по фигурному катанию: где и во сколько смотреть короткую программу

С 24 по 27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.
24 декабря, четверг
12.00. Мужчины. Короткая программа. Первый канал, с 13:50.
14.50. Танцы на льду. Ритм танец
17.15. Церемония открытия
18.00. Пары. Короткая программа
25 декабря, пятница
11.30. Танцы на льду. Произвольный танец
14.15. Мужчины. Произвольная программа. Первый канал, с 15:15
17.20. Женщины. Короткая программа. Первый канал, с 18:40
26 декабря, суббота
14.30. Пары. Произвольная программа
17.00. Женщины. Произвольная программа. Первый канал
27 декабря, воскресенье
11.00. Награждение
12.00. Показательные выступления. Первый канал, с 17:05
Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того, самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору.
- 23 декабря 2020
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