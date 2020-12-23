Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021: где проходит, прогнозы и ставки

25 декабря стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2021. Шансы России в этом году оцениваются довольно высоко – коэффициентом 3.42, выше только шансы сборной Канады (3.00).



Помимо России и Канады букмекеры выделяют команды Швеции, США и Финляндии. На победу американцев на МЧМ-2021 дают коэффициент 5.00, а на шведов и финнов можно поставить за 7.00. Далее идёт команда Чехии, но её успех оценивают существенно ниже – коэффициентом 20.00.



На предварительном этапе соперниками россиян станут команды США, Швеции, Чехии и Австрии. Все матчи сборной России в прямом эфире покажет Первый канал.



Россия стартует на МЧМ-2021 встречей со сборной США. Этот матч начнётся 26 декабря в 5:30 утра мск. Финал запланирован на раннее утро 5 января 2021 года. Кроме того, 24 декабря россияне проведут товарищескую встречу с Канадой.

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