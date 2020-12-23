Россия U20 – Канада U20: когда матч, на каком канале смотреть, какой прогноз

24 декабря молодёжные сборные России и Канады проведут товарищеский матч в преддверии МЧМ-2021. Начало встречи — 2:00 мск 24 декабря. Игру в прямом эфире будет транслировать Первый канал, а также трансляция доступна на официальном сайте телеканала.



По оценке букмекеров, фаворит встречи — сборная Канады. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.22. На Россию можно поставить за 2.45, на ничью в основное время матча аналитики предложили коэффициент 4.60.



На предварительном этапе МЧМ-2021 соперниками россиян станут команды США, Швеции, Чехии и Австрии. Все матчи сборной России в прямом эфире покажет Первый канал.



Россия стартует на МЧМ-2021 встречей со сборной США. Этот матч начнётся в 05:30 утра 26 декабря. Финал запланирован на раннее утро 5 января 2021 года. Кроме того 24 декабря россияне проведут товарищескую встречу с Канадой.

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