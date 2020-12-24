«Динамо» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» с нулевой форой за

Казанцы после слабой середины октября набрали страшный ход. Семь побед подряд, все — в основное время, общий счёт выглядит угрожающе — 29:5. Лишь однажды на указанном отрезке пропустили больше одной шайбы — 7:2 против минского «Динамо». И меньше трёх забили только «Автомобилисту» (2:0).



Во вторник очень спокойно разобрали в Москве «Спартак» (3:0). К дебюту второго периода довели преимущество до двух голов, дальше отдали инициативу, но проблем не возникло. Тимур Билялов в нужный момент выручал, а всё остальное сделали спецбригады. Меньшинство отработало на славу, большинство реализовали дважды.



Впереди «Динамо», разогнавшееся к концу 2020 года. После чувствительных 2:6 от «Металлурга» взялись за дело — пять побед из шести возможных, все — в основное время. Накануне Эмиль Гарипов вообще оформил первый шат-аут в новом клубе. На родном льду разгромили «Йокерит» (4:0), причём абсолютно по делу. Хотя нужно учитывать, что финны вышли фактически полуторным составом, да ещё и с недобором в заявке (пять защитников и 11 нападающих).



В то же время москвичи тоже играли без пяти исполнителей основного состава. И выглядели здорово, а Иван Муранов даже оформил дубль. Правда, развить успех будет сложно. «Ак Барс» сейчас напоминает машину, а динамовцы остались без Оскара Линдберга. Швед получил травму на Кубке Первого канала и пропустит несколько недель.



Похоже, мучения со вторым звеном продолжатся, а закрывать ведущие тройки оппонента казанцы умеют прекрасно. Кроме того, в последнее время они чертовски уверенно играют с «Динамо». В 10 предыдущих встречах лишь однажды остались без очков. Солидные цифры.



Нет смысла мудрить. Букмекеры выставили практически равную линию, а потому даже победу «Ак Барса» с нулевой форой можно взять за прекрасный коэффициент 1.95. В случае ничьей произойдёт возврат. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.09. Оборона у соперников в порядке, града голов быть не должно. Гарипов будет предельно мотивирован против бывшего клуба.