«Милан» — «Лацио»: результат матча 23.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:2.
На 10-й минуте матча счёт открыл форвард «Милана» Анте Ребич, ему ассистировал Хакан Чалханоглу. Спустя семь минут Чалханоглу реализовал пенальти. Один мяч на 27-й минуте отыграл, добив мяч в сетку после неудачного удара Чиро Иммобиле с 11-метровой отметки. Затем Иммобиле сравнял счёт, откликнувшись на навес Сергея Милинковича-Савича. В добавленное время Тео Эрнандес забил победный гол.
Поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.32: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2320 рублей. Успех «Лацио» оценивался в 3.26. Ставки на ничью принимались за 3.78.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.73, обе забьют — за 1.79, пенальти — за 2.30.
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