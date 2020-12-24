«Болонья» — «Аталанта»: результат матча 23 декабря, какой счёт, как сыграли в Серии А

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 2:2.
«Аталанта» открыла счёт в первом тайме — с одиннадцатиметрового удара забил нападающий Луис Мурьель. Спустя одну минуту гости удвоили преимущество – всё тот же Мурьель оформил дубль. «Болонья» сократила отставание в счёте во втором тайме. На 73-й минуте защитник Такэхиро Томиясу откликнулся на передачу Риккардо Орсолини и забил гол. А на 87-й минуте Неуэн Пас сравнял счёт.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 46-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.67. Успех «Болоньи» шёл за 4.95, ничья — за 4.60. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 4600 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча оценивался коэффициентом 1.55, обе забьют — 1.60, результативная ничья шла за 6.00.
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