«Эвертон» — «МЮ»: результат матча Кубка лиги 23.12.2020 и сыгравшие ставки букмекеров
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 0:2.
Счёт был открыт под занавес встречи: на 88-й минуте гол с передачи Антони Марсьяля забил Эдинсон Кавани. А уже в компенсированное время, на 96 минуте, манкунианцы установили окончательный счёт. На этот раз забил сам Марсьяль. Голевая передача на счету Маркуса Рашфорда.
Поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.11: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2110 рублей. Успех синих оценивался в 3.44. А ставки на ничью принимались за 3.84.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.23, «обе забьют — нет» — за 2.20, а победа «МЮ» всухую — за 4.20.
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