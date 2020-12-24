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Россия — Канада: трансляция матча 24.12.2020, где смотреть онлайн, какой канал покажет

Россия — Канада: трансляция матча 24.12.2020, где смотреть онлайн, какой канал покажет
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24 декабря молодёжные сборные России и Канады проведут товарищеский матч в преддверии МЧМ-2021. Начало — в 2:00 мск. В прямом эфире матч будет транслировать Первый канал, трансляция доступна также на официальном сайте телеканала.

По оценке букмекеров, фаворит встречи — сборная Канады. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.22. На Россию можно поставить за 2.45, на ничью в основное время матча аналитики предложили коэффициент 4.60.

На предварительном этапе МЧМ-2021 соперниками россиян станут команды США, Швеции, Чехии и Австрии. Все матчи сборной России в прямом эфире покажет Первый канал.

Россия стартует на МЧМ-2021 встречей со сборной США. Финал запланирован на раннее утро 5 января 2021 года.

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