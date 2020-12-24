Канада — Россия: результат матча 24.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Эдмонтоне (Канада) завершилась выставочная встреча перед стартом молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными России и Канады. Победу в матче одержали «кленовые листья» — 1:0.
Счёт в матче был открыт лишь в 3-м периоде, 18-летний защитник сборной Канады Джейми Драйсдейл точным броском поразил девятку ворот Артура Ахтямова. Результативные передачи на свой счёт записали Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.
Букмекеры считали фаворитом сборную Канады, ставки на неё принимались с коэффициентом 2.22. С 1000 рублей можно было выиграть 2220 рублей. Успех России шёл за 2.45, ничья — за 4.60.
Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался в 2.45, победа Канады с нулевой форой — в 1.85.
Стартовый матч на турнире россияне проведут 26 декабря со сборной США.
- 24 декабря 2020
-
07:45
-
07:39
-
07:14
-
01:43
-
01:41
-
01:30
- 23 декабря 2020
-
22:00
-
21:30
-
21:15
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30