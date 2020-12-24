Канада — Россия: какой счёт, как сыграли 24 декабря, кто победил в матче

В Эдмонтоне (Канада) прошла выставочная встреча перед стартом молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными России и Канады. Победу в матче одержали «кленовые листья» — 1:0.



Счёт в матче был открыт лишь в 3-м периоде, 18-летний защитник сборной Канады Джейми Драйсдейл точным броском поразил девятку ворот Артура Ахтямова. Результативные передачи на свой счёт записали Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.



Букмекеры считали фаворитом сборную Канады, ставки на неё принимались с коэффициентом 2.22. С 1000 рублей можно было выиграть 2220 рублей. Успех России шёл за 2.45, ничья — за 4.60.



Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался в 2.45, победа Канады с нулевой форой — в 1.85.



Стартовый матч на турнире россияне проведут 26 декабря со сборной США.