«Динамо» М – «Ак Барс»: ставка Михаила Зислиса на встречу КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Ак Барс».
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.49.
«По состоянию «здесь и сейчас» казанцы самая мощная команда КХЛ. Девять побед в последних десяти матчах и текущая беспроигрышная серия из семи встреч говорят сами за себя. Команда находится в прекрасной физической форме, в большинстве смертельную опасность представляет дуэт легионеров в составе казахстанского канадца Найджела Доуса (10 заброшенных шайб и 5 голевых передач в последних десяти играх) и француза Стефана Да Косты (6+9 в 10).
Однако дома «Динамо» очень опасно, тем более в паузе москвичи отдохнули и, как показала последняя встреча с «Йокеритом» (4:0), неплохо готовы. Лидеры нападения Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин были задействованы в сборных России и Чехии на Кубке Первого канала. Но им и не требовалось таскать «баллоны». Хорошее физическое состояние они поддерживают за счёт большого игрового времени. Ключевым фактором станет динамовский вратарь Эмиль Гарипов. Он воспитанник «Ак Барса», в составе которого всего три года назад выиграл Кубок Гагарина. Для него любой матч против родной команды становится вызовом», — сказал Зислис.
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