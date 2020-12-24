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«Динамо» М — «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ 24 декабря

«Динамо» М — «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ 24 декабря
Ставки / Прогнозы 0
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.55.

«Динамо» хорошо сыграло в прошлой игре против «Йокерита», одержало победу со счётом 4:0 — и это стоит признать отличным результатом. Правда, в том матче у «Йокерита» не было некоторых игроков, да и тот факт, что финский клуб играет долгое время на выезде, не идёт ему на пользу. Плюс это был второй матч за два дня.

«Ак Барс» тоже с сухим счётом выиграл у «Спартака» в Москве – 3:0. «Ак Барс» сейчас набрал ход, выглядит мощно. Он одержал семь побед подряд, но против «Динамо» ему не будет легко, и я ожидаю равный, упорный матч. Всё же «Ак Барс» немного выше уровнем, у него отличная оборона, и она может справиться с атакой динамовцев. На игру «Динамо» приятно смотреть, она мне нравится, но не всегда приносит результат.

Конечно, в этой игре обе команды пропустят в свои ворота, но в целом заброшенных шайб будет немного. Думаю, что «Ак Барс» может даже выиграть в основное время, но ставку возьму аккуратную», — сказал Вуйтек.

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У казанцев семь побед в основное время подряд с общим счётом 29:5. Звучит страшно.
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