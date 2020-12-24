Макгрегор — Порье: когда реванш, дата и время начала онлайн-трансляции, прогнозы экспертов

Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье в рамках турнира UFC 257 пройдёт 24 января. Начало боя – не ранее 6:00 мск. Место проведения боя пока держат в секрете, но, вероятно, это будет Абу-Даби, а точнее, «Бойцовский остров» Яс.



Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV. Наверняка поединок можно будет посмотреть и на других сервисах и телеканалах, информация об этом станет доступна ближе к дате боя.



По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).



Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.



Эксперты отдают преимущество Ноториусу, правда, делая оговорку, что все будет зависеть от подготовки Конора. Раньше с этим у ирландца бывали проблемы.



«Дастин прибавил с момента их первого боя. В ударной технике и других компонентах. Однако и Макгрегор прогрессировал. Думаю, мы увидим то же, что и в первый раз. Конор — ударник высочайшей точности, но тут главный вопрос, не потерял ли он это качество.



Если Макгрегор так же хорош, то бой снова завершится досрочно… Но это если Конор по-прежнему точен. Да, его могут перевести в партер, но Порье никогда не отличался тейкдаунами. С точки зрения качества ударки Макгрегор является лучшим в истории легкого веса, одним из лучших в истории промоушена. Он выиграет этот поединок, пусть и с большим трудом, чем в первый раз», — заявил тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Конор Макгрегор – Дастин Порье на UFC 257. Ноториус превратит реванш в скуку Порье продержится дольше, чем в первый раз. Но победить ирландца не сможет.