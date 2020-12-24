UFC 257: кард турнира, прогнозы на главный бой Конор Макгрегор – Дастин Порье 2

Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье в рамках турнира UFC 257 пройдёт рано утром 24 января по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск. Место проведения боя пока держат в секрете, но, вероятно, это будет Абу-Даби, а точнее Бойцовский остров Яс.



Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV. Наверняка поединок можно будет посмотреть и на других сервисах и телеканалах, информация об этом станет доступна ближе к дате боя.



По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).



Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.



На данный момент на турнире UFC 257 запланированы 11 боев. Главным событием вечера станет поединок в легком весе между Конором Макгрегором и Дастином Порье. В со-главном бою Мишель Уотерсон встретится с Амандой Рибас. Полностью кард турнира UFC 257 выглядит так:



Конор МакГрегор (22-4) – Дастин Порье (26-6);

Мишель Уотерсон (18-8) – Аманда Рибас (9-1);

Джессика Ай (16-8) – Джоанн Калдервуд (16-6);

Брэд Таварес (12-3) – Антонио Карлос Джуниор (10-4);

Насрат Хакпараст (12-3) – Арман Царукян (15-2);

Оттман Азейтар (13-0) – Мэтт Фревола (8-1-1);

Андре Муниз (20-4) – Эндрю Санчес (14-5);

Шейн Бургос (13-2) – Хаким Даводу (12-1-1);

Умар Нурмагомедов (12-0) – Сергей Морозов (17-3);

Амир Албази (13-1) – Жалгас Жумагулов (13-4);

Конор Макгрегор – Дастин Порье на UFC 257. Ноториус превратит реванш в скуку Порье продержится дольше, чем в первый раз. Но победить ирландца не сможет.