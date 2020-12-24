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UFC 257: кард турнира, прогнозы на главный бой Конор Макгрегор – Дастин Порье 2

UFC 257: кард турнира, прогнозы на главный бой Конор Макгрегор – Дастин Порье 2
Ставки / Прогнозы 0
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Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье в рамках турнира UFC 257 пройдёт рано утром 24 января по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск. Место проведения боя пока держат в секрете, но, вероятно, это будет Абу-Даби, а точнее Бойцовский остров Яс.

Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV. Наверняка поединок можно будет посмотреть и на других сервисах и телеканалах, информация об этом станет доступна ближе к дате боя.

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).

Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

На данный момент на турнире UFC 257 запланированы 11 боев. Главным событием вечера станет поединок в легком весе между Конором Макгрегором и Дастином Порье. В со-главном бою Мишель Уотерсон встретится с Амандой Рибас. Полностью кард турнира UFC 257 выглядит так:

Конор МакГрегор (22-4) – Дастин Порье (26-6);
Мишель Уотерсон (18-8) – Аманда Рибас (9-1);
Джессика Ай (16-8) – Джоанн Калдервуд (16-6);
Брэд Таварес (12-3) – Антонио Карлос Джуниор (10-4);
Насрат Хакпараст (12-3) – Арман Царукян (15-2);
Оттман Азейтар (13-0) – Мэтт Фревола (8-1-1);
Андре Муниз (20-4) – Эндрю Санчес (14-5);
Шейн Бургос (13-2) – Хаким Даводу (12-1-1);
Умар Нурмагомедов (12-0) – Сергей Морозов (17-3);
Амир Албази (13-1) – Жалгас Жумагулов (13-4);

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