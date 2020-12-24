Фигурное катание, женщины: прогноз на чемпионат России—2021, ставки и коэффициенты

24-27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Расписание турнира выглядит следующим образом.



24 декабря, четверг



12:00. Мужчины. Короткая программа — Первый канал с 13:50.



14:50. Танцы на льду. Ритм-танец



17:15. Церемония открытия



18:00. Пары. Короткая программа



25 декабря, пятница



11:30. Танцы на льду. Произвольный танец



14:15. Мужчины. Произвольная программа — Первый канал с 15:15



16:20. Женщины. Короткая программа — Первый канал с 18:40



26 декабря, суббота



14:30. Пары. Произвольная программа



17:00. Женщины. Произвольная программа — Первый канал



27 декабря, воскресенье



11:00. Награждение



12:00. Показательные выступления — Первый канал с 17:05.



Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору.



В женской части соревнований букмекеры считают фаворитом Камилу Валиеву, поставить на её победу можно с коэффициентом 2.00. Чуть ниже шансы Александры Трусовой, её чемпионство аналитики оценили коэффициентом 2.80.



За 5.00 можно поставить на то, что чемпионкой России станет Анна Щербакова. Наконец, на Елизавету Туктамышеву ставки принимают с коэффициентом 25.00.