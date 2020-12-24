Где смотреть онлайн мужскую произвольную программу ЧР по фигурному катанию, прогнозы

24-27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования у мужчин в произвольной программе пройдут 25 декабря. Начало — в 14:15 мск. Прямую трансляцию произвольной программы онлайн можно будет смотреть на сайте Первого канала, а с 15:15 соревнования начнут показывать по телевизору на Первом канале.



Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору.



Полностью расписание турнира выглядит следующим образом.



24 декабря, четверг



12:00. Мужчины. Короткая программа — Первый канал с 13:50.



14:50. Танцы на льду. Ритм-танец



17:15. Церемония открытия



18:00. Пары. Короткая программа



25 декабря, пятница



11:30. Танцы на льду. Произвольный танец



14:15. Мужчины. Произвольная программа — Первый канал с 15:15



16:20. Женщины. Короткая программа — Первый канал с 18:40



26 декабря, суббота



14:30. Пары. Произвольная программа



17:00. Женщины. Произвольная программа — Первый канал



27 декабря, воскресенье



11:00. Награждение



12:00. Показательные выступления — Первый канал с 17:05.