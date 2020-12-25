«Локомотив» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 1.95.

В нынешнем сезоне соперники не пересекались, хотя история противостояния не самая скучная. Достаточно вспомнить первый раунд Кубка Гагарина — 2019, где южане даже зацепили две победы.



Правда, сейчас о попадании в плей-офф остаётся только мечтать. Результаты крайне печальные, смена тренера не помогла. В начале сезона выпал жуткий календарь — гранд на гранде, ловить было нечего. Дальше уровень оппозиции стал попроще, однако темп набора очков оставался неудовлетворительным.

Хозяева лишь в двух из 10 последних встреч остались с пустыми руками — 1:3 от «Барыса» в Нур-Султане и 2:3 от ЦСКА в Москве. На своём льду не проигрывают уже пять недель. График приятный — 22 декабря на своём льду разобрались с «Северсталью» (2:1), получили два дня на восстановление, снова сыграют дома. Справедливости ради, накануне откровенно повезло. Очень долго раскачивались, слабо провели первый период. Дальше выравняли игру, но победы в основное время скорее не заслуживали.



Однако за 42 секунды до сирены Алексей Марченко забросил вторую шайбу, не оставив гостям времени на спасение. Подопечные Андрея Скабелки закрепились на третьем месте Запада: 50 очков в 36 матчах, два балла отрыва от московского «Динамо» при игре в запасе. Положение устойчивое.



Статистика противостояния полностью на стороне хозяев. Шесть побед подряд, все — в основное время. За это время пропустили всего семь шайб. Потому предпосылок для сенсации не видно: состав крепче, свой лёд, лишние сутки на восстановление. Всё говорит в пользу фаворита.



Раз так, мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 1.95 и ИТБ 3 гола «Локомотива» за 1.77. Ожидаем чего-то в духе 4:1 или 4:2.