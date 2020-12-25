Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс»: прогноз и ставка на матч НБА 26.12.2020

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс»: прогноз и ставка на матч НБА 26.12.2020
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НБА «Бостон» — «Бруклин».

Ставка: победа «Бруклина» + тотал больше 219.5 очка за 2.38.

Состав у «Бруклина» никак не хуже, а точнее — лучше. Вопросы по физическому состоянию могут быть, но первое впечатление от того же Дюранта после долгого простоя более чем приятное. Кайри всё так же способен разобрать «1 в 1» кого угодно, да ещё и будет предельно мотивирован. Бывший клуб всё же.

У «Селтикс» по-прежнему лечится Кемба Уокер, а это основной разыгрывающий. И наблюдаются серьёзные проблемы с передней линией. Тристан Томпсон и Дэниэл Тайс — крепкие баскетболисты, но не более того. А 23-летний Роберт Уильямс пока не готов к большой роли.

Второй момент — «Нетс» провели предыдущий матч на сутки раньше. На старте первенства, когда команды только втягиваются после урезанной предсезонки, физическое состояние в большинстве случаев не будет оптимальным. И третье — гости выиграли быстро и поберегли силы, а вот хозяева чудом не ушли в овертайм. Маркус Смарт и Джейлен Браун отбегали по 38 минут.

И на таком фоне лобовая победа «Бруклина» идёт почти за двойку. Соблазнительно. Лезть в форы не рискнём, а вот П2 за 1.88 смотрится здорово. Вариант посмелее — П2 + тотал больше 219.5 очка за 2.38. С атакой у обеих команд порядок, а оборона должна стать одной из главных проблем подопечных Стива Нэша в нынешнем сезоне. По крайней мере в первые месяцы — точно. Думается, свои 220-230 очков соперники набьют.

«Бостон» — «Бруклин». Прогноз: Стив Нэш и Дюрэнт помогут Ирвингу отомстить бывшему клубу
Обе команды начали сезон НБА с побед и постараются развить успех.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020