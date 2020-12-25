«Лейкерс» — «Даллас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НБА 26 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НБА «Лейкерс» — «Даллас».

Ставка: тотал меньше 229.5 очка за 1.87.

Первый матч «Лос-Анджелес» проиграл. В общем по делу — 109:116. И, естественно, это абсолютно ничего не значит. Напрочь провалили дебют против «Клипперс», получили «-22» к концу первой четверти. И ничего — потихоньку раскачались и догнали соседа уже к большому перерыву.



Во второй половине всё равно уступили, но это не имеет особого значения. Прошлый сезон точно так же открылся с заслуженного поражения от Кавая Ленарда и компании, что никак не помешало стать чемпионами. Пауза между чемпионством и возвращением на паркет оказалась минимальной, физическое состояние лидеров явно далеко от оптимального.



Подопечные Фрэнка Вогеля будут добирать в ближайшие недели, а поначалу яркие матчи наверняка станут чередоваться с провалами. Запас индивидуального таланта позволит собирать пристойные результаты даже на таком фоне. Пара поражений от аутсайдеров непременно случится, но чемпион может позволить себе медленное начало.

Лидеры «Лейкерс» получили по 28-30 минут, что совсем немного. А больше всех времени на паркете провёл Монтрез Харрелл. Леброн и Энтони Дэвис никуда не спешат. Пока брать форы на действующего чемпиона крайне опасно, выход на проектную мощность состоится позже и ждать стабильности в первые недели бессмысленно.



Понятно, что в вакууме «Лейкерс» на данный момент сильнее, но с точки зрения физических кондиций у гостей должно быть преимущество. Потому логичнее отталкиваться от номинального аутсайдера. Ф2 (+7) за крепкий коэффициент 1.80 выглядит неплохо. Скорее всего, игра получится неровной, с рывками от обеих сторон.



Альтернатива — тотал меньше 229.5 очка за 1.87. «Лейкерс» в принципе не любят высокий темп при Вогеле, а на фоне не лучшего состояния лидеров состязаться с резвым «Далласом» в беготне смысла нет. Ждём сдержанной результативности, при которой соперники наберут в районе 106-114 очков на брата. Планка тотала устояла в трёх из четырёх очных встреч минувшего сезона.