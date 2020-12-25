«Лейкерс» — «Даллас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НБА 26 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НБА «Лейкерс» — «Даллас».
Ставка: тотал меньше 229.5 очка за 1.87.
Первый матч «Лос-Анджелес» проиграл. В общем по делу — 109:116. И, естественно, это абсолютно ничего не значит. Напрочь провалили дебют против «Клипперс», получили «-22» к концу первой четверти. И ничего — потихоньку раскачались и догнали соседа уже к большому перерыву.
Во второй половине всё равно уступили, но это не имеет особого значения. Прошлый сезон точно так же открылся с заслуженного поражения от Кавая Ленарда и компании, что никак не помешало стать чемпионами. Пауза между чемпионством и возвращением на паркет оказалась минимальной, физическое состояние лидеров явно далеко от оптимального.
Подопечные Фрэнка Вогеля будут добирать в ближайшие недели, а поначалу яркие матчи наверняка станут чередоваться с провалами. Запас индивидуального таланта позволит собирать пристойные результаты даже на таком фоне. Пара поражений от аутсайдеров непременно случится, но чемпион может позволить себе медленное начало.
Лидеры «Лейкерс» получили по 28-30 минут, что совсем немного. А больше всех времени на паркете провёл Монтрез Харрелл. Леброн и Энтони Дэвис никуда не спешат. Пока брать форы на действующего чемпиона крайне опасно, выход на проектную мощность состоится позже и ждать стабильности в первые недели бессмысленно.
Понятно, что в вакууме «Лейкерс» на данный момент сильнее, но с точки зрения физических кондиций у гостей должно быть преимущество. Потому логичнее отталкиваться от номинального аутсайдера. Ф2 (+7) за крепкий коэффициент 1.80 выглядит неплохо. Скорее всего, игра получится неровной, с рывками от обеих сторон.
Альтернатива — тотал меньше 229.5 очка за 1.87. «Лейкерс» в принципе не любят высокий темп при Вогеле, а на фоне не лучшего состояния лидеров состязаться с резвым «Далласом» в беготне смысла нет. Ждём сдержанной результативности, при которой соперники наберут в районе 106-114 очков на брата. Планка тотала устояла в трёх из четырёх очных встреч минувшего сезона.
- 25 декабря 2020
-
09:20
-
08:40
-
08:14
-
08:07
- 24 декабря 2020
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:39
-
07:14
-
01:43
-
01:41
-
01:30
- 23 декабря 2020
-
22:00
-
21:30
-
21:15
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30