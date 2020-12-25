«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» — «Сочи».
Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 1.85.
«Конечно, хотелось бы найти хоть один аргумент за то, что «Сочи» сможет оказать серьёзное сопротивление в Ярославле.
Может, команда сильно идёт по чемпионату? Но нет, клуб «Сочи» — предпоследний в Западной конференции (28 очков, 11 побед в 38 матчах), и с «Локомотивом» даже сравнивать не стоит (50 очков, 23 победы в 36 матчах).
Может, оборона у «Сочи» крепкая? Да, там неплохие вратари – Максим Третьяк и Алексей Красиков. Но 124 пропущенные шайбы – это просто дуршлаг на фоне надёжной обороны «Локомотива» (68).
Может, «железнодорожники» в последнее время буксуют в матчах с «Сочи»? Тут мы ничего сказать не можем, потому что эти команды в нынешнем сезоне ещё не встречались. А в прошлом «Локомотив» обыграл «Сочи» в гостях (4:2, 5:2), а также у себя дома (1:0, 2:1). При этом год назад «Локомотив» был слабее, а «Сочи» — сильнее.
Я бы в этом матче взял кэф 1.85 на то, что «Локомотив» победит с разницей от двух шайб. Например, 4:2 устроит идеально. Просто команда из Ярославля сильнее, вот и всё», — сказал Лысенков.
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