«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» — «Сочи».



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 1.85.



«Конечно, хотелось бы найти хоть один аргумент за то, что «Сочи» сможет оказать серьёзное сопротивление в Ярославле.



Может, команда сильно идёт по чемпионату? Но нет, клуб «Сочи» — предпоследний в Западной конференции (28 очков, 11 побед в 38 матчах), и с «Локомотивом» даже сравнивать не стоит (50 очков, 23 победы в 36 матчах).



Может, оборона у «Сочи» крепкая? Да, там неплохие вратари – Максим Третьяк и Алексей Красиков. Но 124 пропущенные шайбы – это просто дуршлаг на фоне надёжной обороны «Локомотива» (68).



Может, «железнодорожники» в последнее время буксуют в матчах с «Сочи»? Тут мы ничего сказать не можем, потому что эти команды в нынешнем сезоне ещё не встречались. А в прошлом «Локомотив» обыграл «Сочи» в гостях (4:2, 5:2), а также у себя дома (1:0, 2:1). При этом год назад «Локомотив» был слабее, а «Сочи» — сильнее.



Я бы в этом матче взял кэф 1.85 на то, что «Локомотив» победит с разницей от двух шайб. Например, 4:2 устроит идеально. Просто команда из Ярославля сильнее, вот и всё», — сказал Лысенков.

«Локомотив» — «Сочи». Прогноз: Паскуале, Коршков и Ткачёв не заметят Максима Третьяка В шести предыдущих очных встречах «железнодорожники» выигрывали в основное время.