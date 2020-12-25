Россия — США: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Россия — США.



Ставка: победа России в матче за 1.80.



«Россия не всегда хорошо проводит групповой этап, но в плей-офф играет очень здорово. Сложно сказать, как будет на этот раз, но у России очень хорошая команда, которая способна выйти в финал и выиграть золото. Этот состав показал себя на Кубке Карьяла, там россияне доказали, что будут грозной силой на предстоящем чемпионате мира.



Россия — сбалансированная команда, которая в таком составе провела несколько матчей, ребята сыграны, и поэтому я считаю её фаворитом. Думаю, что в этом году Россия уверенно стартует на турнире. В прошлом году Россия и США также были в одной группе, и тогда в личной встрече американцы одержали победу со счётом 3:1, но тогда для России это был матч после крупной победы над Канадой. Сейчас, кстати, такое тоже возможно, потому что перед турниром Россия и Канада проведут товарищеский матч.



Сейчас главным тренером сборной России стал Игорь Ларионов. На прошлом чемпионате он был в тренерском штабе, но опыта работы главным у него нет. Но зато есть большой авторитет среди молодых игроков, которые будут за него биться и постараются сделать всё возможное на льду, чтобы не разочаровать своего главного тренера.



Довольно трудно прогнозировать первый матч сборных на крупном турнире. Если Россию мы видели, то вот что ждать от США на этом чемпионате, сложно пока сказать. Думаю, что Россия может выиграть и в основное время со счётом 4:3 или 5:3, но ставку возьму на победу России в матче.



В этой игре наверняка будет большое количество заброшенных шайб. В первой игре команды не будут играть в оборонительный хоккей. В матчах между американской и российской молодежками не всегда забрасывается много шайб, но в первом матче на турнире над ребятами ничего не довлеет, поэтому, мне кажется, мы увидим зрелищный поединок. Молодёжь любит играть в атакующий хоккей, им тяжело играть осторожно, в оборонительном стиле, им по душе атаковать. Молодёжь всегда играет с огромным желанием, и поэтому большинство игр получаются очень зрелищными», — сказал Вуйтек.

Россия — США. Прогноз: Аскаров покажет класс американцам на МЧМ-2021, но не получит помощи Сборная России пять лет не знает побед над американцами на МЧМ.