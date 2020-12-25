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ЧР по фигурному катанию, Произвольная программа (мужчины) – во сколько трансляция, прогноз

ЧР по фигурному катанию, Произвольная программа (мужчины) – во сколько трансляция, прогноз
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С 24 по 27 декабря в Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования у мужчин в произвольной программе намечены на сегодня, 25 декабря. Начало — в 14:15 мск. Прямую трансляцию произвольной программы можно будет смотреть на сайте Первого канала, а с 15:15 соревнования начнут показывать по телевизору на Первом канале.

Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того, самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору.

Полностью расписание турнира выглядит следующим образом.

25 декабря, пятница

11:30. Танцы на льду. Произвольный танец

14:15. Мужчины. Произвольная программа — Первый канал с 15:15

16:20. Женщины. Короткая программа — Первый канал с 18:40

26 декабря, суббота

14:30. Пары. Произвольная программа

17:00. Женщины. Произвольная программа — Первый канал

27 декабря, воскресенье

11:00. Награждение

12:00. Показательные выступления — Первый канал с 17:05.

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