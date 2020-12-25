Фигурное катание, чемпионат России – где смотреть женскую короткую программу

С 24 по 27 декабря в Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования женщин в короткой программе назначены на сегодня, 25 декабря. Начало — в 16:20 мск. Прямую трансляцию произвольной программы можно будет смотреть на Первом канале начиная с 18:40.



В женской части соревнований букмекеры считают фаворитом Камиллу Валиеву, поставить на её победу можно с коэффициентом 2.00. Чуть ниже шансы Александры Трусовой, её чемпионство аналитики оценили коэффициентом 2.80.



За 5.00 можно поставить на то, что чемпионкой России станет Анна Щербакова. Наконец, на Елизавету Туктамышеву ставки принимают с коэффициентом 25.00.



Расписание турнира выглядит следующим образом.



25 декабря, пятница



11:30. Танцы на льду. Произвольный танец



14:15. Мужчины. Произвольная программа. Первый канал, с 15:15



16:20. Женщины. Короткая программа. Первый канал, с 18:40



26 декабря, суббота



14:30. Пары. Произвольная программа



17:00. Женщины. Произвольная программа. Первый канал



27 декабря, воскресенье



11:00. Награждение



12:00. Показательные выступления. Первый канал, с 17:05.