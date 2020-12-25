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Где смотреть онлайн произвольную программу ЧР по фигурному катанию, прогнозы

Где смотреть онлайн произвольную программу ЧР по фигурному катанию, прогнозы
Ставки / Прогнозы 0

С 24 по 27 декабря в Челябинске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию полное расписание турнира.

25 декабря, пятница

11:30. Танцы на льду. Произвольный танец

14:15. Мужчины. Произвольная программа. Первый канал, с 15:15

17:20. Женщины. Короткая программа. Первый канал, с 18:40

26 декабря, суббота

14:30. Пары. Произвольная программа

17:00. Женщины. Произвольная программа. Первый канал

27 декабря, воскресенье

11:00. Награждение

12:00. Показательные выступления. Первый канал, с 17:05.

Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору в прямом эфире.

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