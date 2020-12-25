Где смотреть онлайн произвольную программу ЧР по фигурному катанию, прогнозы

С 24 по 27 декабря в Челябинске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию полное расписание турнира.



25 декабря, пятница



11:30. Танцы на льду. Произвольный танец



14:15. Мужчины. Произвольная программа. Первый канал, с 15:15



17:20. Женщины. Короткая программа. Первый канал, с 18:40



26 декабря, суббота



14:30. Пары. Произвольная программа



17:00. Женщины. Произвольная программа. Первый канал



27 декабря, воскресенье



11:00. Награждение



12:00. Показательные выступления. Первый канал, с 17:05.



Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору в прямом эфире.