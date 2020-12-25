Чемпионат России по фигурному катанию, произвольная программа – во сколько трансляция

С 24 по 27 декабря в Челябинске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.



24 декабря, четверг



12:00. Мужчины. Короткая программа. Первый канал, с 13:50



14:50. Танцы на льду. Ритм танец



17:15. Церемония открытия



18:00. Пары. Короткая программа



25 декабря, пятница



11:30. Танцы на льду. Произвольный танец



14:15. Мужчины. Произвольная программа. Первый канал, с 15:15



17:20. Женщины. Короткая программа. Первый канал, с 18:40



26 декабря, суббота



14:30. Пары. Произвольная программа



17:00. Женщины. Произвольная программа. Первый канал



27 декабря, воскресенье



11:00. Награждение



12:00. Показательные выступления. Первый канал, с 17:05.



Трансляции всех соревнований можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала. Кроме того самые интересные выступления Первый канал покажет по телевизору.