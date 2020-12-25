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Россия U20 – США U20: прогноз на матч молодёжного чемпионата мира 2021 по хоккею

Россия U20 – США U20: прогноз на матч молодёжного чемпионата мира 2021 по хоккею
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Рано утром 26 декабря мск сборная России стартует на МЧМ-2021. В первой игре команда Игоря Ларионова сразится с командой США. Начало встречи — в 5:30 мск. В прямом эфире матч будет транслировать Первый канал, трансляция доступна также на официальном сайте телеканала.

По оценке букмекеров, шансы соперников равны. Поставить на победу России можно с коэффициентом 2.45, на успех американцев аналитики предложили такой же коэффициент. На ничью в основное время матча можно сделать ставку за 4.30.

На предварительном этапе МЧМ-2021 соперниками россиян станут команды США, Швеции, Чехии и Австрии. Все матчи сборной России в прямом эфире покажет Первый канал.

Финал турнира запланирован на раннее утро 6 января 2021 года. 24 декабря россияне провели товарищескую встречу с Канадой и уступили в ней со счётом 0:1.

МЧМ-2021. Ждём финал Россия – Канада и искрометный хоккей от команды Ларионова!
Большой гид по МЧМ-2021. Смотрим в Новый год и болеем за наших!
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