Россия U20 – США U20: прогноз на матч молодёжного чемпионата мира 2021 по хоккею

Рано утром 26 декабря мск сборная России стартует на МЧМ-2021. В первой игре команда Игоря Ларионова сразится с командой США. Начало встречи — в 5:30 мск. В прямом эфире матч будет транслировать Первый канал, трансляция доступна также на официальном сайте телеканала.
По оценке букмекеров, шансы соперников равны. Поставить на победу России можно с коэффициентом 2.45, на успех американцев аналитики предложили такой же коэффициент. На ничью в основное время матча можно сделать ставку за 4.30.
На предварительном этапе МЧМ-2021 соперниками россиян станут команды США, Швеции, Чехии и Австрии. Все матчи сборной России в прямом эфире покажет Первый канал.
Финал турнира запланирован на раннее утро 6 января 2021 года. 24 декабря россияне провели товарищескую встречу с Канадой и уступили в ней со счётом 0:1.
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