Россия U20 — США U20, 26 декабря: где смотреть онлайн-матч МЧМ 2021, прогнозы, ставки

Рано утром 26 декабря мск сборная России стартует на МЧМ-2021. В первом матче команда Игоря Ларионова встретится с командой США. Начало — в 5:30 мск. В прямом эфире матч будет транслировать Первый канал, трансляция доступна и на официальном сайте телеканала.



По оценке букмекеров, шансы соперников равны. Поставить на победу России можно с коэффициентом 2.45, на успех американцев аналитики предложили такой же коэффициент. На ничью в основное время матча можно сделать ставку за 4.30.



На предварительном этапе МЧМ-2021 соперниками россиян станут команды США, Швеции, Чехии и Австрии. Все матчи сборной России в прямом эфире покажет Первый канал.



Финал турнира запланирован на раннее утро мск 6 января 2021 года. 24 декабря россияне в товарищеской встрече с Канадой уступили со счётом 0:1.

МЧМ-2021. Ждём финал Россия – Канада и искрометный хоккей от команды Ларионова! Большой гид по МЧМ-2021. Смотрим в Новый год и болеем за наших!