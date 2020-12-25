Россия – США: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Россия – США.



Ставка: победа России минимум в 2 шайбы за 2.96.



«Сборная Ларионова, конечно, на Кубке Карьяла внушила. И оказалась под стать своему тренеру – «профессорской». По крайней мере такой зрелой и стабильной игры у молодёжной сборной, когда по одному лишь возрасту зрелось и стабильность не входят в число её добродетелей, я что-то не припомню. А ведь пристально слежу за молодёжкой ещё с тех пор, как в ней бегал Ковальчук в «наморднике».



В предыдущие годы, при наличии нынешнего календаря, я бы в первом туре усиленно топил за американцев. Потому что все сборные Брагина были самообучаемые, причём обучение шло тем быстрее, чем сильнее их в начале чемпионата возили мордами об лёд. И было бы весьма полезным сразу же получить от «звёздно-полосатых» по самое не балуй, чтобы потом спокойно и без душевного трепета дойти до финала.



А вот теперь такого желания нет. Тем более иных арбитров, кроме канадских, на этом МЧМ нет, а канадцы, знаете ли, сильно недолюбливают не нас, а именно своих географических соседей, приватизировавших у них и сам хоккей, и сильнейшую лигу в мире. Долго листал свои заметки прошлых лет, пытаясь найти, где нас прибивали канадские судьи, – и ведь не нашёл. Американские прибивали, европейские так вообще иногда беспредельничали, будто им пообещали грин-карту и рабочее место в НХЛ, а вот к канадским вопросов не было. Наоборот, несколько раз именно в матчах с американцами они устраивали янкам белый свет с овчинку, помогая нам победить.



Поэтому сейчас, на первый матч нашей сборной, хочется только одного: чтобы никто и ничто не мешало им делать своё дело так, как они умеют и как уже сделали на финском этапе Евротура, заставив всех вокруг произносить долгое, протяжное «О». И тогда всё будет нормально. И даже статистика личных встреч, согласно которой на МЧМ мы продули «звёздно-полосатым» пять последних междусобойчиков, в том числе три в плей-офф, а два в группе, не сможет американцам помочь. Враг будет разбит, победа будет за нами, причём в основное время. И даже счёт должен быть не сиротско-монастырским, а вполне себе приличным. Профессорским», — сказал Лебедев.

Россия — США. Прогноз: Аскаров покажет класс американцам на МЧМ-2021, но не получит помощи Сборная России пять лет не знает побед над американцами на МЧМ.