Россия — США: ставка Павла Лысенкова на матч МЧМ-2021 26 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сыграют Россия и США.



Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.79.



«Сборная России в первом же матче играет против сборной США. Что я об этом думаю? Сборную России мы можем оценивать только по товарищеской игре с Канадой – 0:1 мы уступили. В защите сыграли нормально, а вот в атаке не забили ничего. Это показывает то, что Игорь Ларионов, несмотря на свою доктрину о том, что «Красная машина» хорошо играет впереди, понимает, что в таком турнире ему необходимо иметь надёжные тылы. Мы помним, как год назад Ларионов был ассистентом у Брагина, мы вели в финале 3:1 у Канады, но уступили 3:4. Именно обороны и дисциплины нам тогда не хватило.



Матч со сборной США — это сразу же битва за первое место в группе. Если ты занимаешь первое место, то тебе обеспечена лёгкая дорога в полуфинал, который практически гарантирует медали. Этот турнир очень прост по раскладу, поэтому нужно очень сильно выступить против сборной США. Я думаю, что игра, скорее всего, будет от обороны. Собственно, это Ларионов и тренировал в матче с Канадой. В прошлом году, когда мы вынесли канадцев 6:0, американцы заперли нас в свои тиски грамотного хоккея, и счёт был 3:1.



У России ворота будет защищать Ярослав Аскаров, а у американцев Спенсер Найт. Два сильных вратаря говорят о том, что шайб здесь, скорее всего, будет немного. Я беру коэффициент 1.79 на то, что тотал в этом матче в основное время будет меньше 5.5. Рисковать сильно я не хочу, не буду ставить ни на одну из команд. Скорее всего, будет 3:1, 3:2, 1:0, 2:1 – я жду что-то вроде этого, так как команды должны вкатиться в турнир. Не будет зрителей, поэтому американцы вряд ли поймают кураж.



Смотрите молодёжный чемпионат мира, это будет круто. Это самое рейтинговое событие в ближайшие 15 дней. Всех с наступающим Новым годом», — сказал Лысенков.

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