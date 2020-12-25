Россия U20 — США U20: прогноз Михаила Зислиса на матч МЧМ-2021 в Эдмонтоне

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч МЧМ-2021 Россия — США.
Ставка: победа России в основное время за 2.47.
«Дебютный матч сборной России на турнире обещает превратиться в битву. Со стратегической точки зрения очень важно обеспечить себе в группе высокое место и обеспечить комфортный путь в плей-офф. Американцы имеют действующую серию из шести побед подряд над российской молодёжкой, в том числе и в матче группового этапа год назад в чешской Остраве (3:1). Тогда нашей команде, в которой работал ассистентом нынешний главный тренер Игорь Ларионов, не хватило эмоций, чтобы после разгрома Канады (6:0) провести на одинаково высоком уровне вторую игру за два дня. Дубль сделал форвард Артур Калиев, уроженец Узбекистана. Он и на предстоящем турнире станет одним из козырей сборной США.
Вратарям команд Спенсеру Найту и Ярославу Аскарову прочат звёздное будущее. Год назад сильнее оказался американец, хотя россиянин вышел на замену Амиру Мифтахову только при счёте 0:3.
Сборная США, в отличие от канадцев, которым наша команда уступила в единственном выставочном матче (0:1), больше действует в пас, давая играть и себе, и другими. Это должно помочь россиянам проявить свои лучшие качества в атаке», — сказал Зислис.
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