«Локомотив» — ХК «Сочи»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ 25 декабря

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ХК «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 1.66.



«У меня нет никаких сомнений — победят ярославцы. Сочинцы выйдут на эту игру, словно мёртвые. Они, конечно, могут что-то сделать и иногда даже делают, но сегодня это маловероятно. Эта команда в настоящее время находится психологически в другом ракурсе.



«Локомотив» играет с оглядкой на «Йокерит». Хотя между ними разница десять очков в пользу ярославцев, но ведь и провели они на три игры больше, поэтому им необходимо побеждать. Думаю, шайбы в две они одолеют своего соперника сегодня. Может быть, получится отыграть сухой матч. Да и «леопарды» уже достаточно давно не обыгрывали «железнодорожников».



При этом крупного счёта и разгрома я от ярославцев не жду. Они либо не любят, либо просто не умеют играть до конца, добивать, дожимать соперника по полной. Им достаточно комфортного преимущества, которое может в итоге привести к положительному результату. Эти ребята любят действовать по заданию. Поведут уверенно и бросят игру. Так сказать, пару-тройку шайб накидают и засушат матч. Спокойно покатаются до окончания основного времени, не напрягаясь», — сказал Кожевников.